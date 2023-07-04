Монахов из Киево-Печерской лавры готовы приютить в белорусских церквях

В Синоде Белорусской православной церкви (БПЦ) прокомментировали изгнание монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры.

В заявлении, опубликованном во вторник, 4 июля, говорится и готовности белорусских церквей принять монахов из Украины.

«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», – говорится в сообщении.

Кроме того, Синод БПЦ обратился к украинским властям и призвал их не допустить вывоз церковных реликвий и святынь за пределы Киево-Печерской лавры.

Утром, 4 июля, специально организованная украинскими властями комиссия прибыла в Киево-Печерскую ларву, чтобы сменить замки и опечатать помещения. Этому помешали прихожане, которые пришли на богослужение.

Накануне Министерство культуры Украины дало монахам три дня, чтобы выселиться из помещений заповедника.

За год на Украине обострилось притеснение представителей УПЦ. В разных регионах страны храмы и церкви, которые принадлежат УПЦ, представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устраивают провокации. Монахов и священников выселяют, а храмы передают на баланс городских администраций или в ведение ПЦУ.