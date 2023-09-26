Данная страна заняла крайне прагматичную позицию, и постаралась снизить собственную зависимость от Белого дома, проводя самостоятельную политику в нефтяной сфере. В ответ Америка пытается давить на местные власти, но безуспешно.

Издание Le Monde выпустило статью, в которой рассматривается взаимоотношение между Соединенными Штатами и саудитами. Автор обзора Жан-Мишель Беза заявил, что изначально между двумя странами было заключено соглашение, и именно Вашингтон выступал гарантом безопасности Эр-Рияда. Взамен он мог контролировать нефтяной рынок этой ближневосточной страны.

Со временем наследные принцы Саудовской Аравии все больше стали выходить из-под контроля американцев. И вот теперь они полностью вернули себе самостоятельность.

«Они восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке России», - подчеркнул Беза.

США пытается вернуть свой контроль за Саудовской Аравией, но все ее последние попытки провалились. Не помог даже личный визит Байдена.