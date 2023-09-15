Моравецкий сообщил о введении запрета на ввоз украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти приняли решение ввести запрет на ввоз украинского зерна. Он начнет действовать в ночь на 16 сентября.

Об этом политик сообщил во время встречи с избирателями в пятницу, 15 сентября. Он подчеркнул, что такие меры идут наперекор Европейской комиссии, которая накануне отказала продлить эмбарго. Польского премьера цитируют РИА Новости.

«Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель», – завил Моравецкий.

О намерении продлить запрет на импорт зерна из Украины ранее сообщалось из Венгрии. Руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергели Гуляш подчеркнул, что на такие меры правительство также готово пойти, если Еврокомиссия не продлит запрет на эмбарго. Он истекает 15 сентября.

Из-за переизбытка украинского зерна на рынках страдают местные фермеры, чья продукция остается невостребованной. Ранее с акциями протестами против поставок сельхозпродукции из Украины выступали фермеры из Молдавии. Украинское зерно оказывается дешевле, чем местное, тем самым создавая кризисную ситуацию для аграриев.