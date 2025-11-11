«Море бело-красных флагов»: рекордное шествие националистов захлестнуло столицу Польши

Сто тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве. В ежегодном шествии по случаю Дня независимости приняли участие ключевые фигуры правой оппозиции, включая лидера «Права и справедливости» Ярослава Качиньского. Об этом сообщило РИА Новости.

Варшава в День независимости стала ареной масштабного политического действа. Около ста тысяч человек, по официальным оценкам, прошли маршем по улицам города под традиционными националистическими лозунгами. Главной интригой нынешнего года стало участие в акции президента страны Кароля Навроцкого, который представляет правую оппозицию.

Шествие демонстрирует консолидацию правых сил Польши перед лицом действующего либерального правительства. Несмотря на внушительное количество участников, мероприятие обошлось без серьезных инцидентов.

Ранее стало известно, что среди поляков усилились антиукраинские настроения.