Мосгоризбирком официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы

Соответствующее решение комиссия приняла во время заседания в среду, 13 сентября. Решение было принято единогласно. Во вторник, 12 сентября, Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

Выборы главы Москвы проходили с 8 по 10 сентября. По данным, официально опубликованных Мосгоризбиркомом, за Собянина свои голоса отдали 76,39% избирателей. То есть его кандидатуру на должности мэра города поддержали 2 499 114 человек. Всего явка на выборы мэра столицы составила 42,5%.

На пост градоначальника претендовали представили других партий (сам Собянин – от «Единой России»). В выборах участвовали Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР).

10 сентября был днем единого голосования. В России проходили выборные кампании, которые включали голосование за депутатов в Госдуму РФ, выборы руководителей 26 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов власти в 16 регионах РФ.