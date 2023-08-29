Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО

Он останется в СИЗО «Лефортово» до 18 сентября 2023 года. Экс-сотрудника ФСБ обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Стрелкова задержали сотрудники силовых ведомств 21 июля. По информации РБК, в его доме провели обыски. По данным источника, Стрелкова задержали по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», а расследование в отношении него ведет не Следственный комитет РФ, а ФСБ.

Во время событий Крымской весны 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, Стрелков возглавил отряд самообороны. В марте 2014 года возглавил штурм 13-го фотограмметрического центра в столице республике – Симферополе.

Стрелков был министром обороны ДНР с 16 мая по 14 августа. Экс-руководитель ведомства вел свой канал в соцсетях, где неоднократно высказывался о проведении специальной военной операции РФ на Украине. Он критиковал действия военных в зоне СВО.