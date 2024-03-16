Москалькова: эстонские пограничники мешают россиянам голосовать

Пограничники в Эстонии предпринимают попытки помешать российским гражданам попасть в страну для того, чтобы принять участие в выборах президента. Соответствующее заявление сделала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своих официальных социальных сетях .

В своем посте она выразила обеспокоенность тем фактом, что сотрудники эстонских погранслужб мешают россиянам попасть на родину для того, чтобы проголосовать. Она также сообщила, что в связи с этим собирается вскоре обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Москалькова уточнила, что направит обращение верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета организации, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку европейского Совета и комиссару организации.

Омбудсмен также указала, что 15 марта свыше двухсот российских граждан, проживающих на территории Эстонии, проголосовали на избирательных пунктах неподалеку от границы.