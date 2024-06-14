Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ после гибели оператора НТВ в Горловке

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН и ОБСЕ после гибели оператора телеканала НТВ Валерия Кожина в Горловке. Об этом она написала в мессенджере.

Политик отметила, что написала обращения в международные организации, которые могут защитить права работников прессы и их самих.

«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — сообщила Москалькова.

13 июня стало известно, что в Горловке в ДНР под обстрел ВСУ попали журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Представителей СМИ сопровождал офицер.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, у всех троих диагностировали минно-взрывные травмы. Вскоре стало известно, что ранения, которые получил Кожин, оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент прокомментировала накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она заявила, что ВСУ специально атаковали представителей прессы, нарушая все международные каноны.