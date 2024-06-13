Захарова обвинила ВСУ в целенаправленной атаке на российских журналистов в Горловке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские силы намеренно ударили по журналистам НТВ в Горловке (ДНР). Комментарий передает и нтернет-издание «Ямал-Медиа» .

Произошедшее в Головке Захарова назвала очередным террористическим актом со стороны Украины. По словам представительницы ведомства, никакую авторитетную международную структуру, вроде ЮНЕСКО, ситуация по какой-то причине не волнует. Тем временем журналисты Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их сотрудник находятся в тяжелом состоянии. Врачи больницы в Горловке борются за их жизни.

«Кровь российских журналистов не только на руках боевиков ВСУ, но и на совести международных чиновников в Вене, Женеве, Париже и Нью-Йорке», — подчеркнула Захарова.

Захарова выразила надежду, что на брифинге представителя генсекретаря ООН не оставят вопиющий случай без внимания и наконец-то признают, кто устраивает диверсии и атаки на мирных людей, включая и на журналистов.

Ранее сообщалось, что Украине выдадут снаряды на 350 миллионов евро.