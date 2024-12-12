Москалькова попросила Киев организовать гуманитарный коридор для жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила официальное обращение к украинской стороне с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей Курской области. Об этом она сообщила ТАСС.

По ее словам, жители региона в настоящее время находятся в трудной ситуации, укрываясь в подвальных помещениях домов или разрушенных зданиях из-за военных действий. При этом, отметила Москалькова, целенаправленный подвоз гуманитарной помощи на данный момент не осуществляется. По ее мнению, это нарушает нормы Женевских конвенций, регламентирующих защиту гражданских лиц в условиях войны.

«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — сказала Москалькова.

Москалькова также отметила, что в условиях холодной погоды многие жители Курской области страдают от отсутствия отопления. Она выразила надежду на то, что киевская сторона предпримет конкретные шаги для спасения людей, оказавшихся в бедственном положении.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ заверила, что российские власти обладают полной информацией о количестве людей, находящихся на оккупированных ВСУ территориях, а также о том, в каких населенных пунктах они находятся.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала, что с Украиной удалось договориться об обмене посылками для военнопленных.