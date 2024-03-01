Москалькова: у РФ есть ДНК для идентификации всех погибших при крушении Ил-76

У РФ есть все необходимые ДНК для установки личности погибших в крушении отечественного самолета Ил-76 в Белгородской области в январе. Соответствующее заявление сделала омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с информагентством РИА Новости .

Говоря об опознании тел погибших в результате происшествия, Москалькова напомнила о том, что сразу же после крушения сообщала о том, что у РФ есть все подтверждения и ДНК. Она уточнила, что по результатам экспертизы возможно установить личности погибших.

Самолет был сбит 24 января украинскими ВС в воздушном пространстве Белгородской области. В момент крушения, на нем также находилось свыше 60 пленных ВСУ. Все они, вместе с 3 сопровождающими офицерами ВС РФ и 6 членами экипажа погибли.