Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с «освящением» памятника Сталину

В пятницу, 19 августа, в сети начало распространяться видео с церемонии открытия памятника руководителю СССР Сталину. В ней приняли участие священники, а один из них – освятил бюст. В Великолукской епархии начали служебную проверку. В пресс-службе отметили, что на освещение монумента не было получено благословение и разрешение.

«Ситуация с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках <...> совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение). Тем более возмутительны слова священнослужителя, что «пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников». Эти слова кощунственны. <…> Ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате» – написал Тутунов в своих соцсетях.

В Великолукской епархии также сообщили, что слова священника, освещавшего памятник Сталину, не выражают позицию Русской Православной Церкви (РПЦ) и являются личным мнение священнослужителя.

Восьмиметровый памятник Сталину был открыл перед входом на территорию завода «Микрон». По данным СМИ, монумент был разработан скульптором Михаилом Красильниковым при содействии фонда «Русский Витязь».

В ноябре 2021 года в городе Нелидово Тверской области был установлен новый бюст Сталина, а в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве стоит его бюст как одного из командующих Красной Армией.

Иосиф Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) стал руководителем СССР в 1930 году. Он руководил СССР до 1953 года – в этом году генеральный секретарь ЦК ВКП(б) скончался.