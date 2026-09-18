В Дагестане обнаружили тело новорожденного, выброшенного в канал

После находки правоохранители установили личность матери ребенка и задержали ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка. Женщину в ближайшее время планируют заключить под стражу. Сотрудники органов сейчас выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дагестане произошел похожий случай, отмечает Газета.ру. Мать, выбросившая младенца на свалку, рассказала о своем поступке на камеру. По ее словам, о беременности никто не знал — она жила с родителями и сестрой, отец ребенка тоже был не в курсе. Роды прошли дома в туалете, после чего женщина укутала новорожденного в платье, положила в пакет и отнесла на свалку. Свое состояние тогда она описывает как шоковое и утверждает, что почти ничего не помнит.