Президент подсказал россиянину приятный способ траты сэкономленных на газе денег

Путин посоветовал россиянину порадовать жену на сэкономленные на газе деньги

Общество
Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.»

Фото: [Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.»/Медиасток.рф]

Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину сделать подарок супруге на средства, сэкономленные благодаря социальной газификации. Об этом глава государства сказал в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции, пишет RT.

Путин напомнил собеседнику его же слова о том, что с газификацией на ЖКХ уходит все меньше семейных денег. По мнению президента, сэкономленные средства — хороший повод порадовать жену. Заодно глава государства поздравил супругов с золотой свадьбой.

Кроме того, Путин поддержал идею расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Он также потребовал не допустить накручивания цен на газовое оборудование и газификацию домовладений. По словам президента, крупнейшие в мире запасы газа России должны служить развитию страны.

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