Президент подсказал россиянину приятный способ траты сэкономленных на газе денег

Фото: [ Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.»/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину сделать подарок супруге на средства, сэкономленные благодаря социальной газификации. Об этом глава государства сказал в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции, пишет RT .

Путин напомнил собеседнику его же слова о том, что с газификацией на ЖКХ уходит все меньше семейных денег. По мнению президента, сэкономленные средства — хороший повод порадовать жену. Заодно глава государства поздравил супругов с золотой свадьбой.

Кроме того, Путин поддержал идею расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Он также потребовал не допустить накручивания цен на газовое оборудование и газификацию домовладений. По словам президента, крупнейшие в мире запасы газа России должны служить развитию страны.