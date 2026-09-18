Предполагаемая виновница смертельного ДТП в Москве могла быть эскортницей

В центре Москвы произошло смертельное ДТП, предполагаемой виновницей которого стала водитель синего Bentley. Женщина развернулась через двойную сплошную на перекрестке улицы Большие Каменщики, где левый поворот запрещен. В результате под колеса кроссовера попал мотоциклист — влиятельный бизнесмен и инвестор Денис Горин. От полученных травм он скончался.

После столкновения женщина скрылась с места аварии примерно на 15–20 минут. Вернувшись, она заявила, что двигалась прямо и не разворачивалась, однако записи камер опровергли ее слова. Очевидцы также рассказали, что владелица кроссовера не раз парковалась с нарушениями и вела себя вызывающе.

По информации РЕН ТВ, женщина, предположительно, работала в эскорте. Она подписана на тематические сообщества для девушек, среди которых «Подслушано стриптиз» и «Встречи 18+». На ее Bentley числится почти 150 штрафов, а сама она ранее лишалась прав. Кроме того, девушка попадала в скандалы: заклеивала номера, чтобы не платить за парковку, и ездила на каршеринге с чужого аккаунта.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует расследование. В отношении водителя решается вопрос о мере пресечения.