«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

Марта построила карьеру диджея в Москве и в социальных сетях рассказывает о работе и путешествиях. Публикация фото вызвала активную реакцию подписчиков. Поклонники заметили сходство Марты с Кузьминым и оставили под фотографией многочисленные комплименты.

Фото: [ соцсети ]

«Нам не нужна экспертиза», «Самая папина дочка», «Под копирочку», «Больше всех на папу похожа», — написали фолловеры.

В начале года в Сети появилась информация о проблемах со здоровьем у Кузьмина — якобы ему стало плохо после концерта в Москве. Директор музыканта опроверг эту информацию и заявил, что здоровью Владимира ничего не угрожает.

Владимир Кузьмин — отец пятерых родных детей и приемного сына Никиты. От брака с поэтессой Татьяной Артемьевой у него родились трое: Елизавета (погибла в 2002-м году в результате убийства, Степан (умер в 2009-м году при пожаре) и Софья. Также у музыканта есть две внебрачные дочери — Марта от модели Ирины Мильциной, и Николь от поклонницы Татьяны Муинго.

Ранее актриса Оксана Акиньшина показала редкое фото с тремя детьми.