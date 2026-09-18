Кузя из «Универа» ответил на обвинения в неуплате алиментов

Актер Виталий Гогунский, знакомый зрителям по роли Кузи в сериале «Универ», опроверг информацию о долгах по алиментам на содержание 16-летней дочери Миланы. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, передает Lenta.ru .

Гогунский отметил, что при наличии реальной задолженности он не смог бы выезжать в Таиланд, поскольку система в этом вопросе работает жестко и справедливо. По его словам, никаких нарушений закона с его стороны нет, а подать в суд на него может кто угодно. Что касается алиментов, артист заверил, что у него «все ровно, все чисто».

Актер также высказал пожелание, чтобы государство защищало мужчин так же, как женщин, — особенно тех, кто уже выполнил свой долг. Кроме того, Гогунский подчеркнул, что всегда готов возобновить общение с дочерью.

Ранее сообщалось, что экс-жена звезды «Универа» Гогунского пытается выбить деньги на дочь.