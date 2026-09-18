Стало известно, сколько москвичей проголосовали электронно за первые часы выборов
ТАСС: 2 млн человек проголосовали онлайн на выборах депутатов ГД в Москве
Фото: [Муниципальные выборы в с. п. Барвихинское Одинцовского района/Медиасток.рф]
В столице за первые 10 часов голосования электронно проголосовали два миллиона избирателей. Такие данные появились на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает корреспондент ТАСС.
На табло указано, что выдано 2 000 182 бюллетеня. До окончания голосования на момент публикации оставалось два дня, один час и 25 минут.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва идут три дня и завершатся в Москве 20 сентября в 20:00 мск. Помимо федеральных депутатов, москвичи выбирают муниципальных депутатов района Щукино. Всего в городе более 7,8 млн человек, обладающих избирательным правом в дни выборов 2026 года.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Московской области.