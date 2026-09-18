Меньше домашней кошки: в Боливии нашли новый вид хищника

В горных лесах Боливии ученые обнаружили новый вид дикой кошки — впервые за сто лет. Миниатюрный хищник получил название Leopardus tilcayo, а местные жители называют его просто «тилькайо». Об этом сообщает Current Biology.

Открытие сделали в лесах Юнгас на восточных склонах Анд. Местные давно знали этого зверя и называли его «тилькайо», но для ученых он стал сенсацией. Генетический анализ 38 животных, включая восемь музейных экспонатов, показал: то, что раньше считалось одним видом тигровых кошек, на самом деле — пять разных. Линия тилькайо отделилась от остальных примерно 1,4 млн лет назад.

Новый вид получил имя Leopardus tilcayo. Весит он около 1,4 килограмма, а длина тела — всего 46 сантиметров. Для сравнения: обычная домашняя кошка крупнее. Мех светло-коричневый, с неровными темными пятнами. Один самец, которому уже около десяти лет, какое-то время жил в местной семье — его приняли за обычного котенка. Теперь он обитает в заповеднике Сенда-Верде.

О повадках тилькайо известно немного: судя по помету, он охотится на мелких грызунов, а фотоловушки фиксируют ночную активность. Ученые передали данные в Международный союз охраны природы, который решит, давать ли виду статус исчезающего. А леса Юнгас, где он живет, уже под угрозой — вырубка, пожары и добыча полезных ископаемых уничтожают его дом. Открытие доказывает: даже среди изученных животных могут скрываться неизвестные виды. И некоторые исчезнут раньше, чем мы успеем узнать их имена.

Ранее палеонтологи обнаружили в Крыму останки древних ракообразных, которые могут оказаться новым видом.