Москва будет добиваться поставленных целей СВО. Главное из телефонного разговора Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, американский лидер вновь выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Украине и призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ на это, как сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России, глава государства выразил готовность продолжать переговоры.

В то же время президент России Владимир Путин особо акцентировал внимание на том, что его страна будет упорно идти к намеченным целям.

Главное из телефонной беседы Путина и Трампа:

– Президент России сообщил своему американскому коллеге, что Москва не оставит без внимания все факторы, которые привели к конфликту на Украине;

– Вопрос о прекращении поставок оружия из США на Украину не обсуждался;

– Вопрос о времени проведения третьего раунда переговоров в Стамбуле не поднимался;

– Президенты обсудили обстановку в Иране и на Ближнем Востоке. Владимир Путин отметил, что для урегулирования проблем необходимо использовать политические и дипломатические инструменты;

- Президент России и глава Соединённых Штатов Америки выразили обоюдное стремление к углублению сотрудничества в области энергетики и освоения космического пространства;

– Владимир Путин выразил свои поздравления Дональду Трампу по случаю предстоящего Дня независимости Соединенных Штатов Америки, отмечаемый 4 июля. Президент России подчеркнул, что наша страна внесла значительный вклад в формирование государственности США.