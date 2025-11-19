«Москва готова к диалогу»: администрация Трампа зафиксировала для самой себя неожиданный поворот

В администрации Дональда Трампа заявили, что Москва демонстрирует готовность к обсуждению мирного соглашения по Украине. По данным источников, в Вашингтоне расценили последние сигналы из Кремля как открытость к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщает CNN.

В материале уточняется, что американская администрация анализирует эти заявления как часть более широких попыток оценить перспективы будущих переговоров по урегулированию конфликта. В Вашингтоне изучают возможность выхода на дипломатические договоренности, хотя конкретные сроки и форматы пока не определены.

