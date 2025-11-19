«Отказаться от земель и оружия»: какие уступки требует Вашингтон от Зеленского для завершения конфликта

Американская администрация подготовила для Киева рамочные условия завершения конфликта. Согласно плану, Украина должна будет пойти на территориальные уступки и согласиться на ограничение численности своих вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters.

Агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, раскрыло детали потенциального мирного плана Вашингтона. Согласно документу, Украина должна отказаться от претензий на часть утраченных территорий и согласиться на ограничения по количеству военнослужащих и определенных видов вооружений.

Вашингтон намерен довести эти условия до президента Украины Владимира Зеленского как основу для будущих переговоров. Американская сторона рассчитывает на принятие Киевом предложенных рамок.

