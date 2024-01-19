Москва надеется на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС в мае

Россия надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в десятом саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в мае в Москве. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны —председателя, премьер-министра (Никола — ред.) Пашиняна», — сказал Копыркин.

совете. Копыркин заявил, что это предполагает обмен делегациями и визиты.

Также, рассказал российский дипломат, что члены правительства Армении были приглашены Москвой на запланированные значимые мероприятия, которые пройдут в нынешнем году. Копыркин подчеркнул, что государственные визиты и встречи высокого уровня всегда остаются на повестке дня.

Ранее мы сообщали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не Баку не хочет войны с Ереваном на фоне ситуации с Нагорным Карабахом. В мае прошлого года Пашинян признал, что эта территория принадлежит Азербайджану. Он отмечал, что для подтверждения между сторонами должно быть подписано соответствующее соглашение.

В 2023 году отношения между Россией и Ереваном обострились. Ереван отказывался от совместных учений в рамках ОДКБ, а Пашинян делал громкие заявления в адрес РФ и ее правительства на фоне ситуации с Карабахом.