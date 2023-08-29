Москва не планирует выходить из договора о запрещении ядерных испытаний

РФ не собирается в данный момент выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующее заявление сделали в российском МИД, об этом сообщает агентство РБК .

Несмотря на это, в МИД предупредили о том, что страна возобновит тестовые взрывы, если это первыми сделают Соединенные Штаты. Там также указали на то, что за 27 лет существования, документ так и не вступил в силу именно по вине Штатов.

В ведомстве заявили, что именно американское правительство не прекращает использовать преимущества международной системы мониторинга, созданной для ДВЗЯИ, но при этом США сами отказываются от ратификации договора.

Недавно заместитель главы ведомства Сергей Рябков заявил, что РФ будет вынуждена реагировать на возможные ядерные испытания в Соединенных Штатах.

2 марта 2023 года поступала информация о том, что в РФ разрабатывается новый вид операций с применением ядерного вооружения на случай агрессии со стороны Соединенных Штатов.