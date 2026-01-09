«Может, мне и стоит»: Трамп прокомментировал слухи о приеме препаратов для снижения веса

В ходе недавнего интервью экс-президент США Дональд Трамп категорически опроверг информацию о том, что он когда-либо использовал специальные медикаменты для контроля массы тела. Соответствующее заявление политика публикует издание The New York Times.

Отвечая на прямой вопрос журналистов, Трамп дал четкий отрицательный ответ относительно приема подобных лекарств. Однако сразу же после этого он сделал неожиданное дополнение, заявив: «Но, возможно, мне стоило бы».

Это заявление прозвучало вскоре после очередного медицинского обследования Трампа, которое он прошел в начале января. По итогам проведенных процедур лечащие врачи бывшего главы Белого дома заключили, что его физическое состояние можно охарактеризовать как близкое к идеальному.

