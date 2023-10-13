«Может затянуться»: выяснилось, завершится ли конфликт в Израиле до конца года

Конфликт в Израиле, обострившийся после нападения группировки ХАМАС, стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Эксперты расходятся во мнениях о том, как долго продлится это противостояние: одни считают, что он разрешится в считанные недели, а другие предрекают долгую и ожесточенную войну.

Политолог Вадим Сипров проанализировал ситуацию в Израиле и предположил, когда конфликт завершится. По его словам, нужно сначала оценить ресурсные базы противоборствующих сторон.

«С Израилем все понятно: страна обладает многочисленной и сильной армией с богатым боевым опытом, производственными мощностями для выпуска вооружений и военной техники, она пользуется практически неограниченной поддержкой США», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом возможности ХАМАС не так очевидны. Судить о них можно только по недавним атакам с их стороны.

«Атака на Израиль показала, что организация способна провести крупную военную операцию. Террористы противопоставили организованной армии мобильные и хорошо оснащенные отряды. Они успешно применили тактику перегрузки ПВО Израиля с помощью дешевых БПЛА и ракет», — отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что качественная израильская тяжелая техника уничтожается дронами, а несколько вертолетов Израиля уже повреждены зенитно-ракетными комплексами.

«Армия, с которой столкнулся ЦАХАЛ, обеспечена для ведения динамичной войны с применением партизанской и террористических тактик. ХАМАС нанес внезапный удар. Но насколько велики запасы их вооружения, сказать трудно», — поделился своей оценкой политолог.

По мнению Сипрова, силы обороны Израиля пока не будут проводить наземную операцию на территории сектора Газа. Это связано с высокими рисками потерь личного состава и техники. Он считает, что на первой стадии конфликта они ограничатся воздушными ударами.

«Северную часть сектора Газа им придется бомбить на протяжении одного-двух месяцев. Наземная операция начнется не раньше декабря. Чтобы справиться с ХАМАС, понадобится время, поэтому конфликт может затянуться до весны», — предположил собеседник.

Ранее представитель ХАМАС рассказал о подготовке атаки на Израиль.