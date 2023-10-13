Представитель ХАМАС рассказал о подготовке атаки на Израиль

Исламистское движение начало готовить нападение сильно заблаговременно, еще в 2022 году.

Представитель военного крыла данной группировки Абу Обейду сообщил газете Haaretz, как проводилась подготовка по вторжению в Израиль. По его словам, все было тщательно спланировано и подготовлено. Были выведены из строя камеры, следившие за сектором Газа, подготовлены 4,5 тысячи боевиков. Помимо этого был предпринят целый ряд действий в киберпространстве.

«Организация начала подготовку внезапной атаки, которую совершили в субботу 7 октября, еще в 2022 году», - утверждает он.

Обейду добавил, что ХАМАС готова к любому сценарию развития событий, в том числе и к операции со стороны ЦАХАЛ. Он пообещал израильской армии новые, еще большие потери.