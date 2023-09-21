«Можно все уничтожить»: как ликвидировать АЭС Украины без катастрофы

ВС РФ возобновили удары по энергосистеме Украины, начавшиеся еще осенью 2022 года — в этот раз целью стали подстанции и ТЭЦ. Однако в стране остаются три работающих АЭС, способных обеспечить ее электричеством при необходимости.

Сооснователь КБ «Валькирия» по сборке БПЛА Дмитрий Раевский рассказал, можно ли каким-то образом «избавиться» от упомянутых атомных станций, не спровоцировав экологическую катастрофу. Как оказалось, такие способы действительно существуют и уже применяются армией России.

«Еще с прошлого года стало ясно, что сами генерирующие мощности электростанции выводить из строя нет никакой необходимости. Достаточно уничтожить подстанции и узлы управления потоками электричества. Благодаря этому система будет разрушена полностью, окончательно и бесповоротно», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседник напомнил, что уничтожить любую электростанцию крайне сложно. Она большая, и оборудование находится в цехах. В случае же с АЭС атаки грозят еще и ядерной катастрофой, заражением радиацией огромных территорий.

«Подстанции находятся на открытом воздухе. Они небольшие. Одной ракеты «Калибр» или гиперзвукового «Кинжала» хватит, чтобы уничтожить такой объект целиком. Построить же подстанции заново не получится — нужно старое советское оборудование. Его нигде в мире не производят, а сами украинцы могут что-то чинить с помощью уже имеющихся запчастей, но они не производят их. Подобного рода подстанции производятся в России, но их украинцам точно никто не даст», — рассказал Раевский.

По этой причине, подчеркнул эксперт, еще зимой 2022 года ВС РФ было принято решение бить по силовым подстанциям и по узлам распределения электроэнергии.

«В принципе, за пару недель можно все уничтожить. Тогда электростанции, даже вырабатывая электричество, не смогут никому его отдать», — подытожил собеседник.

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