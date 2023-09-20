«Протянешь руку — они откусят»: Запад прекратит поддержку Украины уже весной

Запад все более открыто намекает на скорое прекращение поддержки Украины. Пока в США звучат заявления о том, что лишних денег не осталось, президент Польши Анджей Дуда и вовсе отказывается от встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Политолог Александр Андрианов объяснил нам, почему так происходит и чем чревата такая тенденция для киевского режима.

«Нет ничего удивительного в том, что западные страны одна за другой начинают отказывать Украине в помощи. Затянувшийся конфликт выгоден лишь Зеленскому, он позволяет ему продлить свое существование у власти, а вот все остальные — в минусе. Контрнаступление закончилось полнейшим провалом и нет никаких предпосылок, что после новых поставок результат будет иным. В США скоро выборы, в Польше тоже — пора бы и о своих избирателях подумать», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт напомнил об украинских беженцах, которые буквально оккупировали Европу и доставляют немало хлопот. Им надо платить пособия, обеспечивать жильем, а они еще и способствуют росту преступности.

«Также беспокоит Запад наглость, с которой Украина требует денег. Зеленский уже дошел до того, что пригрозил Западу украинскими бунтами, если поддержка будет свернута. Характерен и случай с Польшей. Страна продлила запрет на импорт украинского зерна, потому что собственные фермеры голодают. А украинцы тут же побежали жаловаться во Всемирную торговую организацию. И какая мотивация после этого помогать Украине? Им протянешь руку — они откусят и скажут, что мало», — добавил политолог.

По мнению Андрианова, ждать перемен в отношении Запада к Киеву осталось недолго, как и обрушения фронта. Это может произойти уже в 2024 году.

«Факт остается фактом: Запад устал от Украины, от ее вечного недовольства и абсурдных претензий. Возможно, какая-то помощь еще будет поступать до начала весны, но чисто формально, без энтузиазма. А это значит, что с каждой неделей или даже днем положение Украины будет усугубляться», — подытожил эксперт.

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