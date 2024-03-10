MSNBC: Байден вновь допустил оговорку

Американский лидер Джо Байден снова оговорился, на этот раз перепутал Незалежную с Ираком и Афганистаном. Об этом сообщает телеканал MSNBC .

Президент США заявил, что Штаты допустили ошибку, ведя охоту за бывшим главарем террористической группировки «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном, пока его не ликвидировали, однако американцам не следовало лезть на Украину.

Он тут же сообщил, что Штатам не стоило лезть в Ирак и Афганистан, поскольку необходимость в этом отсутствовала, а в итоге возникло еще больше новых проблем.

Напомним, что до этого американский лидер путал имена лидеров стран Старого Света, заявлял, что общался в 2021 году с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который умер в 20217 году, а также якобы не так давно общался с французским лидером Франсуа Миттераном, умершим около 30 лет назад.