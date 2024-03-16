Отказ коллективного Запада признавать результаты крымского референдума о вхождении в РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там военной базы. Соответствующее заявление сделал постпред крымской республики при российском президенте Георгий Мурадов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам дипломата, несмотря на давнее соглашение Москвы и Киева о статусе и условиях пребывания флота на Украине, угроза существованию данного флота все равно оставалась. Украинская сторона регулярно поднимала вопрос о выводе флота из Крыма, что являлось угрозой для российской, добавил он.

Мурадов заявил, что соглашение об аренде военно-морской базы в Севастополе объяснялось стремлением РФ не потерять дружественные взаимоотношения с Украиной. Тем не менее итоги были негативными и ситуация была исправлена лишь после возвращения Крыма в состав РФ, указал он.

Постпред также заявил, что после переворота в 2014 году, Запад хотел сделать свою военную базу из Севастополя. Именно по этой причине сейчас, когда полуостров вернулся в состав РФ, Запад отказывается признавать референдум, заключил он.