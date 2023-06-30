Мужчина погиб во время беспорядков во французской Гвиане

Один человек погиб во время беспорядков во Франции, сообщила в пятницу, 30 июня, радиостанция France Info.

По информации источника, погибшим оказался мужчина. Во время протестных акций он был у себя дома во французском районе Гвиана. В сообщении радиостанции отмечается, что француз был ранен шальной пулей.

Акции протеста, переросшие в беспорядки, вспыхнули во Франции после инцидента с убийством 17-летнего подростка.

28 июня полицейские остановили парня, который был за рулем Mercedes. По информации СМИ, по нему был открыт огонь после того, как он не захотел подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов.

29 июня протесты охватили пригороды Парижа. На сегодняшний день беспорядки происходят в Кайенне, Куру и Макурии. Среди протестующих – молодые люди и подростки, которые поджигают мусор, портят автомобили, забрасывая их покрышками, а также предпринимают попытки поджога зданий полиции и местных администраций. Больше 600 человек, по данным французского МВД, были задержаны.