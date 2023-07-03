Мужчина с ребенком утонули в канале в Саратовской области

Мужчина и 14-летний подросток утонули в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Трагедия произошла в 17:20 на территории садового некоммерческого товарищество «Сосновый Бор».

«Произошло утопление мужчины и ребенка при купании в оросительном канале. Мальчик 14 лет, республика Дагестан... Мужчина 64 года, республика Дагестан», – написал Костин.

По информации начальника управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрия Юрина, водолазы извлекли тела утонувших из водоема и передали их следственно-оперативной группе.

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