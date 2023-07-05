Мужчина, устроивший взрыв в киевском суде, покончил с собой

Мужчина, который устроил взрыв в Шевченковском суде Киева, покончил с собой. Об этом в среду, 5 июля, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Взрыв в киевском суде произошел вечером в среду. Его устроит тот же мужчина, что совершил теракт в 2015 году в здания Верховной рады, бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк. Преступник взорвал в конвойном помещении три гранаты, а также взял в заложники конвоира.

«Предварительно господин Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления 2015 года... Сегодня его привезли на еще одно заседание суда. После заседания господин Гуменюк сначала закрылся в туалете, после этого приоткрыл двери и выбросил по караулу взрывное устройство», – сказал Клименко в эфире украинского телемарафона.

В генеральной прокураторе Украины сообщили, что из-за действий Гуменюка пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Мужчина попытался сбежать из-под стражи. Было заведено уголовное дело.

31 августа 2015 года у Верховной рады Украины в Киеве прошли массовые беспорядки, вызванные одобренными изменениями в Конституции страны. Депутаты проголосовали за децентрализацию власти.

В результате столкновений погибли три полицейских. Больше 150 человек получили ранения. Виновников в организации беспорядков признали Гуменюка.