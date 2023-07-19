Мужчина, забравший шестилетнюю девочку с детской площадки в Шахтах, был судим

Стали известны подробности инцидента с пропажей шестилетней девочкой в Ростовской области. В среду, 19 июля, представитель СУСК России по региону сообщил журналистам, что похититель ребенка был уже судим.

18 июля полиция сообщила о том, что с детской площадки в Шахтах была похищена девочка шестилетнего возраста. Подозреваемый мужчина попал на видеокамеру в одном из магазинов, когда покупал себе пиво, а девочке – конфеты.

В этот же день полиция начала поиски похитителя и ребенка. Их нашли дома у мужчины.

«Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель города Шахты», – проинформировал источник.

По информации РИА Новости, следов насилия и каких-либо других повреждений у девочки не было. Это подтвердил сам ребенок.

По информации источников, девочка пропала из поля зрения родителей, когда они переодевали младшего ребенка на детской площадке. Мужчина воспользовался моментом и увел девочку.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Ранее он был судим за изнасилование и преступления против собственности.