«Музыкальное единство на виниле». Владимиру Путину подарили альбом с песнями народов России
Президенту РФ вручили альбом с марийским рэпом и русской фолктроникой
Фото: [скриншот трансляции Заседания Совета по межнациональным отношениям / официальный сайт президента РФ]
В рамках заседания Совета по межнациональным отношениям Владимиру Путину был презентован специально подготовленный музыкальный сборник. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.
Коллекция, состоящая из двух виниловых пластинок, включает в себя лучшие песни на языках народов России, аранжированные в современных музыкальных стилях.
Церемонию вручения презента главе государства провела президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. В ходе беседы участники встречи обсудили уникальные явления отечественной музыкальной сцены, такие как калмыцкий электропанк, марийский рэп, тувинский джаз и русская фолктроника.
На заседании было сделано важное заявление: 2026 год официально будет объявлен Годом единства народов Российской Федерации. Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить разработку и подготовку необходимых для этого проектов решений.
