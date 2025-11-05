«Музыкальное единство на виниле». Владимиру Путину подарили альбом с песнями народов России

В рамках заседания Совета по межнациональным отношениям Владимиру Путину был презентован специально подготовленный музыкальный сборник. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Коллекция, состоящая из двух виниловых пластинок, включает в себя лучшие песни на языках народов России, аранжированные в современных музыкальных стилях.

Церемонию вручения презента главе государства провела президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. В ходе беседы участники встречи обсудили уникальные явления отечественной музыкальной сцены, такие как калмыцкий электропанк, марийский рэп, тувинский джаз и русская фолктроника.

На заседании было сделано важное заявление: 2026 год официально будет объявлен Годом единства народов Российской Федерации. Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить разработку и подготовку необходимых для этого проектов решений.

Ранее сообщалось о том, что Путин предложил заменить советскую идеологию патриотизмом.