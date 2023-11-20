МВД не нашло нарушений в высказывании Симоньян о ядерном взрыве

Министерство внутренних дел РФ не обнаружило в словах главного редактора агентства RT и «России сегодня» Маргариты Симоньян, которая ранее рассказала о последствиях ядерного взрыва над Сибирью.

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин* в своих соцсетях, ссылаясь на официальный ответ ведомства.

«МВД не нашло нарушений в словах государственного пропагандиста Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью ради победы в СВО», – написал Ступин*.

Речь идет о ситуации, произошедшей в начале октября. Симоньян в авторской программе «ЧТД» рассуждала о последствиях термоядерного взрыва, который Россия могла бы произвести в небе над Сибирью и в результате которого могла бы выйти из строя вся электроника. Журналист ссылалась на слова некого «инженера-радиоэлектроника», который заявил, что «ничего страшного» в таком взрыве для Земли нет.

Высказывание Симоньян вызвало резонанс в соцсетях. Позже главред RT назвала фейком сообщения, которые СМИ начали распространять после передачи. В эфире телепрограммы с Владимиром Соловьевым она заявила, что не призывала к совершению подобных действий.

Ранее о словах Симоньян высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что журналист не является государственным служащим, поэтому ее позиция не всегда отображает официальное мнение России.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом