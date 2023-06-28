МВД РФ начало принимать заявления о выходе из украинского гражданства

Территориальные органы Министерства внутренних дел (МВД) России начали прием заявлений о выходе из украинского гражданства. Об этом в среду, 28 июня, сообщил пресс-центр ведомства.

17 июня 2023 вступил в силу Федеральный закон «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины». Президент России Владимир Путин подписал его 18 марта текущего года.

Согласно закону, граждане РФ, которые имеют паспорт Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в МВД России или его территориальный орган. Это дает возможность устроиться на работу в государственные и муниципальные органы, а также проходить обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне. Такую возможность раньше имели только жители Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Заявление об отказе от украинского гражданство можно подать как через посещение территориального органа МВД РФ, так и через портал Госуслуг. Самостоятельно могут подать заявление граждане, достигшие 14 лет.

Ранее МВД РФ спрогнозировало, что закон об особенностях правового положения граждан с украинским паспортом, может коснуться двух миллионов людей.

После начала специальной военной операции в Россию перебрались беженцы из Украины. Они имеют право на все льготы, предоставленные властями РФ. Правовой статус беженцы присваивается на пять лет.

По информации ООН, в Россию из Украины с февраля 2022 года въехало более 1,9 млн жителей Украины.

Россия начала СВО на Украине в феврале 2022 года. Ее главными целями являются демилитаризация, денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. В последствии эти территории, а также Херсонская и Запорожская области стали частью РФ.