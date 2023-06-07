МВД России подготовило порядок ограничения права управления автомобилем для тех, кто не явился в военкомат

МВД РФ подготовило порядок ограничения права управления автомобилем для тех, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета из-за неявки в военкомат по повестке. Проект приказала ведомство опубликовало в среду, 7 июня.

В документе отмечается, что в случае, если из Единого реестра воинского учета поступит решение о принятии временных мер по обеспечению явки по повестке в военный комиссариат в виде ограничения на управление транспортным средством, право управление в отношении такого человека будет ограничено.

Санкции будут сняты в том случае, если гражданин придет в военкомат, а в реестре появится решение об отмене ограничительных мер. Данный процесс будет занимать сутки.

14 апреля, после того, как Госдума РФ одобрила законопроект о создании единого реестра воинского учета, президент России Владимир Путин подписал данный документ. Согласно нововведениям, военнообязанный гражданин теперь может получать повестку не только на бумажном носителе, но и в электронном формате.

Подписанный законопроект вводит ряд ограничений для граждан, игнорирующий оповещения о повестках. В их числе – ограничение на вождение и выезд заграницу.

Уведомления о сформированных для граждан РФ повестках будут приходить через портал государственных услуг.