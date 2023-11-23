«Мы плюем на ваши санкции»: Россия легко обходит западные ограничения в сфере СМИ

Евросоюз ввел санкции против поддерживаемых российским государством СМИ RT и Sputnik через несколько дней после начала конфликта на Украине, однако в Кремле только смеются над этими мерами, пишет Bloomberg.

«Мы плюем на ваши санкции», – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Сайт RT.com может быть недоступен в ЕС, но ряд менее популярных зеркальных сайтов предоставляет тот же контент. Один из них – swentr.site, запущенный уже через три дня после объявления санкций. По данным исследовательской группы Reset, это один из как минимум 19 подобных сайтов, которые RT использует для работы с аудиторией в ЕС.

Российские платформы оказались более гибкими, чем попытки ЕС их обуздать, делает вывод агентство. Процесс введения санкций ЕС идет медленно, и ему трудно сфокусироваться на «движущейся цели». Кроме того, контроль за соблюдением санкций осуществляет каждая страна ЕС на территории своего государства, и отсутствие единого подхода только усугубляет сумятицу.