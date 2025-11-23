«Мы почти у цели». США в шаге от урегулирования украинского конфликта: как Вашингтону удалось приблизить мир?

По словам Кита Келлога, специального посланника американского президента по Украине, Вашингтон находится в шаге от достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта.

В беседе с Fox News дипломат привел армейскую поговорку, чтобы проиллюстрировать текущий этап переговорного процесса.

«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — сказал он.

Напомним, украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком прибыла в Швейцарию для проведения консультаций по мирному плану США. В воскресенье, 23 ноября, женевская площадка станет местом проведения ключевых консультаций между украинскими властями и американскими представителями.

Ранее сообщалось о том, что план Трампа по Украине вызвал недоумение у американских чиновников.