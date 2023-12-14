«Мы постоянно в контакте»: Путин рассказал, когда намерен встретиться с Эрдоганом

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в начале следующего года.

Об этом глава российского государства заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции в четверг. Он отметил, что ранее планировал совершить визит в Турцию, однако у Эрдогана не получилось согласовать встречу из-за графика.

Владимир Путин добавил, что находится в постоянном контакте с президентом Турции по данному вопросу.

«Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит. <…> У нас (с Эрдоганом. — прим. ред.) очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться»», — сказал Владимир Путин.

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