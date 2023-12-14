Путин перечислил три фактора, которые сделали экономику РФ сильной

Во время прямой линии президент России Владимир Путин оценил уровень экономики и назвал три фактора, которые влияют на ее стабильное развитие.

Президент отметил, что уровень экономики находится на той стадии развития, когда есть уверенность в будущем страны. Владимир Путин назвал три фактора, которые сыграли главную роль в ее укреплении:

Консолидация общества. В данном процессе принимали участие многие структуры. В итоге удалось добиться устойчивой финансовой системы страны.

Накопленный запас прочности. В последнее десятилетие все сферы экономики работали стабильно и планомерно, что позволило в нынешнее время выйти на более высокий уровень.

Сильная составляющая армии РФ. Кроме армии, президент отметил важность наличия сильных кадров в силовых структурах.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным началась в ранее заявленное время. Ведущие перечислили вопросы, с которыми граждане чаще всего обращались с момента анонсирования мероприятия. Больше всего волнует тема СВО, обстановка на мировой арене и роль в этом процессе России.

Президент также рассказал, с каким ВВР Россия закончит текущий год и как обстоит обстановка с инфляцией.