«Ипотечный коллапс». Платеж за студию в Москве достиг 229 тыс. рублей

За пять лет средняя стоимость студии в московских новостройках выросла с 8,8 до 17,9 миллиона рублей. Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке за этот период увеличился с 60,2 до 228,7 тысячи рублей. Расчеты проводились для кредита на 20 лет с первоначальным взносом 20%. Средняя ипотечная ставка поднялась с 8,3% до 18,7%, из-за чего платеж вырос в 3,8 раза при двукратном удорожании самой квартиры, сообщает издание «Царьград.Про».

Даже самая бюджетная студия в столичной новостройке требует ежемесячного взноса почти 229 тысяч рублей. Льготные ипотечные программы, увеличение первоначального взноса и рассрочка могут снизить финансовую нагрузку, но площадь жилья остается неизменной.

Студии без отдельной спальни обычно выбирают одиночки или пары, тогда как семьям с детьми необходимо больше пространства и отдельные комнаты. В 2025 году студии и однокомнатные квартиры занимали 54% в структуре строящегося жилья, их средняя площадь составляла 38,2 квадратных метра.

С августа 2024 года в Москве действуют минимальные нормативы площади: для однокомнатной квартиры — 28 квадратов, для двухкомнатной — 44. Эти ограничения не решают проблему жилья для многодетных семей.

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предлагает жилье втрое большей площади за стоимость квартиры. В Москве цена квадратного метра в новостройке составляет 412,6 тысячи рублей, тогда как в ИЖС — 139,5 тысячи. Такая разница делает ИЖС привлекательным вариантом для приобретения жилья площадью свыше 100 квадратных метров .

Правительство ставит задачу увеличить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека к 2030 году. При нынешнем преобладании малогабаритных квартир достичь этого показателя можно только за счет роста числа семейных планировок и развития ИЖС. Массовое строительство малогабаритного жилья поддерживает продажи за счет низкой цены, но ограничивает возможности для больших семей.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье доля сделок с ипотекой на вторичке достигла 35%.