Саратовская область столкнулась с последствиями массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, в результате которой, по официальным данным, погибли два человека.

Глава региона Роман Бусаргин подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале, выразив соболезнования семьям погибших и пообещав им всю необходимую поддержку.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее утром Бусаргин информировал о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, на месте которых в настоящий момент работают все оперативные службы.

В ответ на действия украинских вооруженных сил российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что 1 августа за 12 часов над регионами и морями было сбито 152 дрона ВСУ.