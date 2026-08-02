«Это удар по бизнесу». В США фермеры уничтожают салат-латук из-за страха диареи у покупателей

Сельхозпроизводители в Соединенных Штатах приступили к уничтожению посевов листового салата-латука. Причиной послужило резкое сокращение потребительского спроса, вызванное опасениями американцев в связи с распространением циклоспороза, сообщает Wall Street Journal.

Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США установило вероятную связь между очагом инфекции и салатом айсберг. Данная продукция поставлялась в сеть ресторанов Taco Bell и выращивалась на частных полях компании Taylor Farms, расположенных в центральных районах Мексики.

Фермеры сомневаются в целесообразности закладки новых плантаций салата на фоне текущей эпидемиологической ситуации. Один из опрошенных аграриев признался изданию, что вынужденное списание выращенной продукции вызывает у производителей чувство глубокого разочарования.

Ранее сообщалось о том, что в магазинах Вашингтона вырос спрос на российский квас.