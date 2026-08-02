Атака беспилотников на Саратовскую область 2 августа 2026: что известно к этому часу

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов на регион.

По его данным, в Саратове и Энгельсе зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также, по предварительной информации, имеются пострадавшие.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие», — написал глава региона в своем телеграм-канале

На данный момент на местах происшествий развернуты бригады скорой медицинской помощи и спасательные расчеты МЧС. Специалисты проводят оценку ущерба и занимаются ликвидацией последствий падения обломков.

Ранее сообщалось о том, что 1 августа за 12 часов над регионами и морями сбиты 152 дрона ВСУ.