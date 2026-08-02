«Осколки в траве». Шесть дронов сбиты на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА над Москвой

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева]

Средства противовоздушной обороны Минобороны пресекли попытку атаки на Москву. В небе над столичным регионом были перехвачены и ликвидированы шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

На местах падения обломков сейчас работают аварийно-спасательные службы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не приводится, отмечается лишь оперативная реакция профильных ведомств.

Ранее сообщалось о том, что 1 августа за 12 часов над регионами и морями сбиты 152 дрона ВСУ.

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