«Пророк Илья — пример бесстрашия». Что советуют делать верующим 2 августа

Православным христианам в день памяти пророка Ильи, который отмечается 2 августа и совпадает с праздником ВДВ, рекомендуется посетить храм или совершить домашнюю молитву с прошением о даровании смелости для твердого стояния в вере и воспитания детей в православии. Об этом РИА Новости сообщил штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

Священнослужитель отметил, что пророк Илья, являющийся небесным покровителем Воздушно-десантных войск, известен своей ревностью о Боге и бесстрашием.

«Он очень серьезный, бесстрашный: явился к царю и с риском для своей жизни обличил его во грехах – служении языческому божеству, то есть религиозной измене. Думаю, не каждый человек смог бы так сделать. Но пророк Илья отстоял правду: победил в молитвенном состязании языческих жрецов, доказал, что надо поклоняться единому Богу», – добавил отец Василий.

Говоря о способах празднования, священник пояснил, что верующие могут прийти в храм, помолиться и почтить святого, а при отсутствии такой возможности – ограничиться молитвой дома.

«И попросите Бога, чтобы вселилась в нас подобная пророку смелость, решительность стоять твердо за православную веру, хранить ее в сердце, своей жизни. Детей воспитывать в православии, потому что это наше будущее», – заключил протоиерей Гелеван.

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