«Телефонный звонок или саммит?». США готовят новый раунд переговоров по Украине

Администрация Вашингтона в ближайшей перспективе планирует предпринять ряд практических действий для оценки возможности возврата к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Как передает корреспондент, соответствующее заявление прозвучало от госсекретаря США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News 1 августа. Глава Госдепартамента, комментируя позицию Белого дома, подчеркнул, что Вашингтон претендует на деятельную роль в завершении текущего противостояния.

«Президент [США Дональд Трамп] в полной мере ясно дал понять, что США могут сыграть роль в прекращении этой войны. Мы будем и дальше стремиться к этому», — приводит слова Рубио телеканал.

Руководитель внешнеполитического ведомства заверил, что его страна неизменно готова выступать в качестве конструктивного посредника, и пообещал конкретные сигналы уже в самое ближайшее время, сообщает пресс-служба Fox News.

«В ближайшие несколько недель вы увидите, что будут приложены некоторые усилия, чтобы понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы прекратить войну», — отметил дипломат, уточнив, что такие указания получены от президента.

По его словам, Трамп дал подчиненным четкий ориентир: при обнаружении любой возможности для придания динамики мирному процессу следует незамедлительно действовать в этом направлении. Согласно опубликованным данным, конкретные шаги администрации пока не раскрываются, однако ожидается, что они последуют в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось о том, что Политолог Мезюхо объяснил усталость Европы от Трампа и украинского конфликта.